O tym transferze spekulują się od kilku miesięcy. Nie jest niczym nowym, że chętna na pozyskanie Martineza jest Barcelona. Według informacji dziennika “Mundo Deportivo” działacze obu klubów osiągnęli porozumienie, a kwota miałaby wynieść aż 90 milionów euro.

Argentyńczyk jest łączony z hiszpańskim zespołem od kilku miesięcy. Do 6 lipca obowiązywała go klauzula, która miała go wyceniać na 111 milionów euro. Włodarze Barcelony postanowili przeczekać i spróbować negocjować transfer z działaczami Interu Mediolan.

Wielki talent

Młody napastnik w tym sezonie wystąpił w 28 spotkaniach włoskiej Serie A. Ma na koncie dwanaście bramek i cztery asysty w tych rozgrywkach. Jest to niewątpliwie imponujący dorobek, mając w pamięci, że ma on dopiero 22 lata. Portal “Transfermarkt” wycenia go w tym momencie na zawrotną kwotę 64 milionów euro.

Potrzebują wzmocnień

FC Barcelona nie może zaliczyć obecnego sezonu do udanych. Katalończycy mają coraz mniejszą szansę na wyprzedzenie Realu Madryt, które oznaczałoby, że zostaną mistrzem Hiszpanii. Jednym z rozwiązań na pewno byłoby podpisanie nowego napastnika. Młody Argentyńczyk wydaje się dobrym wyborem.