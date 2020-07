Składy na mecz: Juventus – Atalanta

Jedno z najciekawiej zapowiadających się spotkań do końca rozgrywek Serie A. Juventus jako lider pewnie zmierzający po kolejne mistrzostwo. Z kolei Atalanta słynie ze skutecznej, ofensywnej piłki.

Drużyna prowadzona przez Maurizio Sarriego coraz śmielszym krokiem zbliża się do kolejne trofeum Serie A. Wszystko wskazuje na to, że nikt ich nie dogoni. Największym rywalem był do tej pory zespół Lazio, lecz gracze drużyny z Rzymu są ostatnio w słabiej formie. Stwarza to spore szanse na to, aby Atalanta przesunęła się drugie miejsce w tabeli. Potrzebuje zwycięstwa w dzisiejszym spotkaniu.

Wielki mecz

Spotykają się drużyny, które prezentują na ten moment najwyższą formę. Oba kluby mogą skończyć sezon na dwóch pierwszych pozycjach. O ile miejsce Juventusu jest raczej nie do ruszenia, o tyle dla Atalanty tytuł wicemistrza Włoch byłby wielkich osiągnięciem. Zespół trenera Gasperiniego nie ma w swoich szeregach dużych osobistości, lecz potrafią zauroczyć grą na boisku. Można się zgodzić ze stwierdzeniem, że nikt nie gra tak pięknie we Włoszech jak Atalanta Bergamo.

Składy

JUVENTUS: Szczęsny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Cuadrado, Rabiot, Matuidi, Bentancur, Ronaldo, Dybala, Bernardeschi

Ławka: Pinsoglio, Buffon, Wesley, Rugani, Alex Sandro, Chiellini, Muratore, Ramsey, Pjanić, Olivieri, Higuain, Costa

ATALANTA: Gollini; Tolói, Palomino, Djimsiti, Hateboer, de Roon, Freuler, Castagne, Ilicić, Zapata, Gomez

Ławka: Rossi, Sportiello, Sutalo, Bellanova, Czyborra, Caldara, Malinovskyi, Pasalic, Colley, Gosens, Tameze, Muriel

Spotkanie rozpocznie się o 21:45. Transmisja w Eleven Sports 1.