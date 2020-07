Od dłuższego czasu mówi się o odejściu Francuza. W swoim obecnym klubie nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań.

Matteo Guendouzi może opuścić Arsenal. W grę wchodzi powrót do rodzimego kraju, ponieważ zainteresowanie sprowadzeniem zawodnika wyraził Olympique Lyon. Miałby zostać następcą Houssema Aouara, który po sezonie najprawdopodobniej odejdzie do któregoś z angielskich klubów.

Odsunięty od treningów

Przed kilkoma dniami Mikel Arteta podjął decyzję o odsunięciu Guendouziego od treningów z pierwszą drużyną. Jest to efekt zachowania Francuza w meczu z Brighton, w którym wykazał się niesportowym zachowaniem łapiąc za szyję Neala Maupaya. Jeżeli dojdzie do transferu tego piłkarza, to jego nowy pracodawca będzie musiał się liczyć z wydatkiem w okolicach 40 mln euro.

Powrót do Francji?

21-latek w lipcu 2018 roku przeszedł z Lorient do Arsenalu, zapłacono za niego wówczas kwotę 8 mln euro. W tym sezonie Premier League wystąpił w 24 meczach, w których 2 razy asystował przy bramkach kolegów z zespołu. Odnotował także 6 występów w Lidze Europy, 3 w pucharze Anglii oraz 1 w pucharze ligi. Umowa środkowego pomocnika jest ważna do 30 czerwca 2022 roku.