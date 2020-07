W Chelsea nie są zadowoleni z poziomu, który prezentuje Kepa Arrizabalaga. Przed nowym sezonem można spodziewać się wzmocnienia kadry na pozycji bramkarza.

Frank Lampard rozgląda się za dostępnymi możliwościami na rynku transferowym. Hiszpan nie spełnia pokładanych w nim nadziei. W sierpniu 2018 roku przeniósł się z Athletiku Bilbao do The Blues za kwotę 80 mln euro, został w ten sposób najdroższym bramkarzem w historii futbolu.

Zaskakujący kierunek?

Władze Chelsea zagięły parol na Ugurcana Cakira z Trabzonsporu Kulubu. Według mediów angielski klub doszedł już do porozumienia z zawodnikiem w sprawie kontraktu indywidualnego. Jeżeli ostatecznie dojdzie do transferu, to koszt transferu wyniesie 33 mln euro.

Niewielki staż w kadrze

Przejście Cakira do Londynu byłoby co najmniej zaskakujące. 24-latek jest wychowankiem Trabzonsporu. W sezonie 2019/20 wystąpił w 30 meczach ligi tureckiej, w których zanotował zaledwie 4 czyste konta i puścił łącznie 33 gole. Na swoim koncie ma 2 występy w pierwszej reprezentacji Turcji. Obecny kontrakt bramkarza obowiązuje do 30 czerwca 2024 roku.