Sezon 2019/2020 powoli dobiega końca. Poznaliśmy już mistrza Polski, którym została Legia Warszawa. Znamy także wszystkich trzech spadkowiczów. W tym gronie znalazły się Korona Kielce, Arka Gdynia oraz ŁKS Łódź.

Pozostaje nam rozstrzygnąć tylko, jakie drużyny będą reprezentować nasz kraj w kwalifikacjach do Ligi Europy.

Kilka wyjaśnień

Na swoim koncie na portalu Twitter Zbigniew Boniek poinformował o rozpoczęciu kolejnego sezonu ligowego, ale także zdradził kilka innych nieznanych szczegółów. Kolejną kampanię na polskich boiskach zacznie mecz o Superpuchar Polski, który miałby się odbyć w terminie 8, 9 lub 10 sierpnia. Następnie odbędzie się 1/32 finału Pucharu Polski (14-15 sierpnia). 19-20 sierpnia swoją grę w kwalifikacjach Ligi Mistrzów rozpocznie Legia Warszawa. Z kolei sezon ligowy ruszy 23 sierpnia.

Początek nowego sezonu? Super 🏆 8/9/10 sierpień( do uzgodnienia) 14-15 sierpnia 1/32 PP, 19-20 sierpień pierwsza runda El do CL. Liga ruszy 23 sierpnia. Tak to wygląda…. — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) July 12, 2020

Zakończenie rozgrywek

Obecny sezon Ekstraklasy zakończy się 19 lipca. Wtedy to zostanie rozegrana kolejka w grupie mistrzowskiej. Jednak rywalizacje na polskich boiskach klasycznie zamknie spotkanie w Pucharze Polski. 24 lipca na stadionie w Lublinie zmierzą drużyny Lechii Gdańsk oraz Cracovii. Dla obu tych klubów jest to największa szansa na udział w kwalifikacji do Ligi Europy.