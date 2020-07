W ramach 35. kolejki PKO Ekstraklasy Lech Poznań podejmował u siebie Lechię Gdańsk. Było to drugie spotkanie tych drużyn w ciągu tygodnia. Tym razem lepsi okazali się “Lechici”, którzy wygrali 3:2.

Wcześniej obie drużyny stanęły naprzeciw siebie w półfinale Pucharu Polski. Z tamtego boju zwycięsko wyszli Gdańszczanie, zachowując szansę na obronienie trofeum. Jednak rozstrzygnięcie zapadło dopiero po konkursie rzutów karnych.

Mecz pełen emocji

Spotkanie rozpoczęło się idealnie dla podopiecznych Dariusza Żurawia. W 5. minucie na listę strzelców wpisał się Dani Ramirez, który trafił do siatki z rzutu wolnego. Lepiej przy tej bramce mógł się zachować bramkarz Lechii – Dusan Kuciak. Na kolejnego gola musieliśmy czekać do 22. minuty, kiedy to Jakub Moder wykonywał z boku boiska rzut wolny. Tu także nie popisał się Kuciak, bo interweniował w taki sposób, że piłka wpadła w Roberta Gumnego, a ten mógł cieszyć się z bramki. Gdańszczanie odpowiedzieli golem Haydary’ego, który w sprytny sposób skierował futbolówkę. Jednak to nie był koniec emocji w pierwszej połowie. Swoich sił uderzeniem w okolicach pola karnego spróbował Jóźwiak i Lech po chwili znów prowadził dwiema bramkami. W drugiej odsłonie Lechia próbowała grać bardziej ofensywnie w celu odrobienia strat. W 47. minucie po interwencji strzału bramkarza “Kolejorza” – Michała Mleczki do pustej bramki strzelił Ze Gomes. Wynik w dalszej części gry się nie zmienił.

Coraz bliżsi

Lech Poznań po tym zwycięstwie zajmuje drugą pozycję i jest coraz bliższy zachowania miejsca na podium. Lechia z kolei z pewnością myśli o finale Pucharu Polski, który może gwarantować udział w kwalifikacjach do Ligi Europy.

Lech Poznań 3:2 Lechia Gdańsk

Dani Ramirez 5′

Robert Gumny 22′

Omran Haydary 42′

Kamil Jóźwiak 45′

Ze Gomes 47′