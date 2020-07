Reprezentant Polski doznał urazu, w wyniku którego został przewieziony do szpitala. Jak długo będzie pauzował?

Do zdarzenia doszło podczas niedzielnego meczu derbowego, w którym Dinamo Zagrzeb podejmowało Hajduka Split. Zespół ze Splitu niespodziewanie wygrał w stosunku 3:2. W 50. minucie spotkania Damian Kądzior niebezpiecznie zderzył się ze Stanko Juriciem. Polak nie był w stanie kontynuować gry.

Poważne zderzenie

Kądzior został niezwłocznie przewieziony do szpitala. Diagnoza wykazała, że skrzydłowy ma złamany nos, a także doznał wstrząśnienia mózgu. Nie jest jeszcze wiadome, jak długo potrwa jego przerwa w grze. Mało prawdopodobne jest jednak, żeby był zdolny do gry już w sobotnim meczu z Istrą.

W perspektywie Euro

29-latek notuje bardzo dobry sezon w barwach Dinama. Wystąpił do tej pory w 29 spotkaniach ligowych, w których strzelił 10 goli i zaliczył 10 asyst. W pucharze krajowym zdobył 3 bramki w 3 meczach. Jest regularnie powoływany przez Jerzego Brzęczka do reprezentacji Polski. Jego dotychczasowy bilans w kadrze to 4 mecze i 1 gol.