Inter – Torino. Typy, kursy (13.07.2020)

32. kolejkę Serie A zakończymy w Mediolanie, gdzie na Stadio Giuseppe Meazza miejscowy Inter podejmie Torino. Oba zespoły nadal mają jeszcze o co walczyć w bieżącym sezonie, co sprawia, że stawka pojedynku będzie naprawdę wysoka. Biorąc pod uwagę kilka ostatnich meczów, to również oba z nich nie są w najwyższej formie. Która z ekip przybliży się do swojego celu na tę kampanię?

Inter – Torino zapowiedź

Antonio Conte z całą pewnością nie może być do końca zadowolony z postawy swojej drużyny w ostatnim czasie. Straty punktów w kuriozalnych okolicznościach z Sassuolo, Bologną oraz Hellasem, a do tego odpadnięcie w półfinale Pucharu Włoch sprawiły, że Inter stracił szanse na jakiekolwiek trofeum w obecnym sezonie. Za sprawą potknięć Atalanty oraz Lazio Nerazzurri mają jednak nadal możliwość walki o wicemistrzostwo kraju, co w pierwszym sezonie Conte powinno być w miarę zadowalającym rezultatem.

Po drugiej stronie barykady będziemy dzisiaj mieli walczące o ekstraklasowy byt Torino. Dzięki zwycięstwu z bezpośrednim rywalem w boju o utrzymanie czyli Brescią ekipa Byków odskoczyła od strefy spadkowej na dystans 5. punktów, jednak na 6 kolejek do końca rozgrywek nie jest to bezpieczna przewaga.

W meczach z udziałem obu drużyn pada w ostatnim czasie bardzo dużo bramek, co może zwiastować nam spore emocje dzisiejszego wieczoru. Ponadto, turyńczycy nieźle radzą sobie z Interem w bezpośrednich pojedynkach, gdyż w ostatnich sześciu tylko raz ulegli zespołowi z Mediolanu. W wieczornym meczu Antonio Conte prawdopodobnie nie będzie mógł skorzystać z poobijanego w ostatnim meczu Romelu Lukaku. Są jednak także pozytywne wieści dla mediolańczyków – do składu powinien powrócić Alessandro Bastoni, Matias Vecino oraz Victor Moses.

Inter – Torino kursy

Jak nietrudno się domyśleć, faworytem dzisiejszego starcia jest ekipa Interu, na którą kurs wynosi 1.40. Na remis BETFAN wystawił kurs 4.95, natomiast zwycięstwo przyjezdnych to kurs 7.30.

Inter – Torino typy

Biorąc pod uwagę wszelkie za i przeciw, to Inter ma więcej argumentów po swojej stronie, a pod nieobecność Romelu Lukaku sprawy we własne ręce powinni wziąć Lautaro Martinez oraz Alexis Sanchez.

Inter – Torino | Typ: Inter wygra i wykona najwięcej rzutów rożnych, Torino otrzyma najwięcej żółtych kartek @2.90 BETFAN

Inter – Torino | Typ: Lautaro Martinez strzeli gola i Inter wygra @2.40 BETFAN

