Istnieje duże prawdopodobieństwo, że polski stoper po sezonie zmieni pracodawcę. Jego obecny klub ma niewielkie szanse na utrzymanie w lidze.

Michał Pazdan wypowiedział się o swojej sytuacji w programie “Misja Futbol” na antenie “Kanału Sportowego. Defensor potwierdził, że w przypadku spadku Ankaragucu prawdopodobnie odejdzie.

Gdybyśmy taki zespół mieli od samego początku ligi, gdyby transfery letnie były odblokowane, to spokojnie byśmy się utrzymali, ale nie ma co wracać do tego tematu. Co do kontraktów, ja mam tak skonstruowaną umowę, że mogę ją rozwiązać w wypadku degradacji. Nie chciałbym grać w drugiej lidze tureckiej, umówmy się. Chciałbym jednak zostać w Turcji. Odpowiada mi ta liga, przyzwyczaiłem się do niej, mam wyrobione nazwisko, więc nie powinno być problemu.