Polski bramkarz po raz kolejny może zostać wypożyczony ze swojego macierzystego klubu. Być może powróci do ligi, w której już występował.

Kamil Grabara ostatni okres spędził na wypożyczeniu z Liverpoolu do Huddersfield Town. Ciężko powiedzieć, żeby bramkarz mógł zaliczyć ten czas do udanych. Zdarzyło mu się kilka niefortunnych interwencji. Nie mógł zakończyć sezonu w klubie Championship, ponieważ przed końcem rozgrywek musiał wrócić do drużyny z Anfield.

Chce grać regularnie

W hierarchii bramkarzy Liverpoolu Grabara jest na tyle nisko, że nie może liczyć na regularną grę. Jedną z możliwości jest kolejne już wypożyczenie. Według gazety “Ekstra Bladet”, zainteresowanie taką opcją wyraził klub Aarhus GF, w którym Polak miał już okazję występować.

Ponownie w Danii?

21-latek zagrał w tym sezonie w 28 meczach ligowych Huddersfield, w których 5 razy notował czyste konto. Sezon 2018/19 spędził na wypożyczeniu właśnie w zespole Aarhus, wystąpił wówczas łącznie w 16 spotkaniach. Jego kontrakt z Liverpoolem obowiązuje do końca czerwca 2022 roku. Przez serwis “Transfermarkt.de” polski bramkarz jest wyceniany na kwotę 4,5 mln euro.