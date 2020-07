Zdecydowanie najgorętszym transferowym nazwiskiem w ostatnich tygodniach jest Kai Havertz. Niemiec zakomunikował już swojemu obecnemu pracodawcy, że chciałby spróbować swoich sił w mocniejszym klubie.

Najmocniej o Niemca walczy Chelsea. Aby Havertz trafił na Stamford Bridge, londyńczycy muszą jednak awansować do następnej edycji Ligi Mistrzów.

Głodny sukcesu w Champions League

Jest to podstawowy warunek dla ofensywnego pomocnika, o którym przypomina “Bild”. Co prawda Havertz miał już okazję uczestniczyć z “Aptekarzami” w rozgrywkach Champions League jesienią ubiegłego roku, jednak jego klub nie miał większych szans na odniesienie sukcesu. Bayer odpadł po fazie grupowej. Młody zawodnik chciałby zasmakować realnej walki o zdobycie końcowego trofeum.

Sądne dni przed Chelsea

Czy miałby na to szanse w Chelsea? Patrząc na wzmocnienia ekipy Franka Lamparda oraz na wiek czołowych zawodników, w niedalekiej przyszłości “The Blues” mogą nawiązać walkę zarówno o mistrzostwo Anglii, jak i zajść daleko w najbardziej prestiżowych rozgrywkach w Europie. Czy w trwającym sezonie uda się wywalczyć miejsce w top 4? Na ten moment Chelsea zajmuje trzecie miejsce w tabeli Premier League. Jeśli jednak Manchester United pokona dziś wieczorem Southampton, londyńczycy będą mieli punkt straty do “Czerwonych Diabłów”. Oczko przewagi mają natomiast nad Leicester City. Do końca rozgrywek zostały trzy kolejki.