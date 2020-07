Transfer Victora Osimhena do SSC Napoli jest już na ostatniej prostej. Zawodnik ma kosztować 81 milionów euro, co byłoby nowym rekordem transferowym klubu spod Wezuwiusza.

Włoskie i francuskie media są zgodne, że nowym napastnikiem włoskiej drużyny ma zostać Nigeryjczyk – Victor Osimhen. Transfer 21-latka miałby być ogłoszony w tym tygodniu.

Ogromna kwota

“L’Equipe” informuje, że dyrektor sportowy Napoli osobiście spotkał się z działaczami Lille OSC, aby dopilnować zamknięcie transferu. To samo źródło podaje, że kluby dogadały się do ceny, za którą Nigeryjczyk opuści klub, jeśli tylko sam złoży podpis nad nowym kontraktem z włoskim zespołem. Neapolitańczycy mieliby zapłacić za piłkarza aż 81 milionów euro, co byłoby ich zdecydowanym rekordem transferowym. Do tej pory było to 39 milionów euro, wydane na Gonzalo Higuaina. Jednak według “Corriere dello Sport” cena nie będzie tak ogromna, gdyż wynosić ma 50 milionów euro połączone z wymianą Adama Ounasa, którego karta zawodnicza wyceniana ma być na 30 milionów euro.

Kiedy transfer?

“Radio Kiss Kiss” donosi, że wszystkie formalności miałyby się zamknąć do czwartku. Jak widać Nigeryjczyk jest coraz bliżej klubu z Neapolu i wszystko wskazuje na to, że niedługo zostanie oficjalnie ogłoszony.