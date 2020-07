W miniony weekend do sieci trafiło wideo, na którym syn Cristiano Ronaldo sam jeździ na skuterze wodnym. Z tego powodu sprawą zaczęła zajmować się policja wodna na Maderze.

10-latek to najstarszy potomek zawodnika Juventusu – Cristiano Ronaldo. Nagranie pojawiło się w mediach społecznościowych, a wstawiła je ciocia młodego chłopaka. Siostra CR7 zdążyła usunąć filmik.

Kłopoty?

Całe zdarzenie miało miejsce w Paulo do Mar na Maderze, gdzie 10-latek odpoczywał wraz z krewnymi. W rozmowie z dziennikiem “Expresso” szef tamtejszej policji wodnej Guerreiro Cardoso powiedział, że trwa dochodzenie, w którym przyjrzą się sprawie, czy ktoś będzie musiał zapłacić grzywnę. Podkreślił, że do korzystania ze skuterów wodnych potrzebna jest licencja, lecz posiadać ją mogą tylko osoby dorosłe.

Ewentualne konsekwencje

Z kolei “The Sun” przedstawia możliwe kary zgodnie z portugalskim prawem. Indywidualna kara za korzystanie ze skuterów wodnych bez odpowiedniej licencji wynoszą od 268 do 2 tys. 688 funtów. W grupie lub firmie prywatnej ta cena zwiększa się do 10 tys. 750 funtów. Policja bada sprawę tego, kto jest właścicielem maszyny. Jeżeli policja stwierdzi przewinienie 10-latka to osoba lub osoby odpowiedzialne za niego będą musiały opłacić grzywnę.