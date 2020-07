Ole Gunnar Solskjaer planuje niemałą przebudowę składu Manchesteru United. Przyszłość 6 zawodników stanęła pod znakiem zapytania.

Media nie ustają w spekulacjach na temat piłkarzy, którzy mogliby dołączyć do klubu z Old Trafford. W kontekście przenosin do angielskiego wymieniani są między innymi Jadon Sancho, Milan Skriniar, czy Jack Grealish. Zanim jednak zespół zostanie wzmocniony, odejść muszą niechciani zawodnicy.

Sześciu na wylocie

Do grupy niepotrzebnych piłkarzy, którzy w najbliższych tygodniach opuszczą klub, zalicza się: Alexisa Sancheza, Jessego Lingarda, Chrisa Smallinga, Phila Jonesa, Marcosa Rojo oraz Diogo Dalota. Sanchez oraz Smalling zostaną najprawdopodobniej w klubach Serie A, do których są obecnie wypożyczeni, czyli odpowiednio w Interze Mediolan i AS Romie.

Walka o Ligę Mistrzów

Trudno się dziwić narastającym spekulacjom na temat transferów poszczególnych piłkarzy. W przyszłym sezonie Czerwone Diabły chcą powalczyć o wyższe cele w Premier League. Manchester United na 3 kolejki przed końcem rozgrywek zajmuje 5. miejsce, natomiast ma na koncie taką samą liczbę punktów, co znajdujące się lokatę wyżej Leicester City.