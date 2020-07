Poznaliśmy terminy, w których odbędą się najbliższe piłkarskie mistrzostwa świata. Czeka nas prawdziwa rewolucja.

Mistrzostwa świata w Katarze będą inne, niż wszystkie poprzednie. Ze względu na wysokie temperatury w tym kraju latem, postanowiono, że po raz pierwszy w historii turniej zostanie rozegrany niespełna pół roku później, niż do tej pory przywykliśmy.

W środę federacja FIFA za pośrednictwem swoich mediów ogłosiła oficjalnie, że mecz otwarcia mistrzostw odbędzie się 21 listopada 2022 roku, natomiast spotkanie finałowe zostanie rozegrane na tydzień przed świętami Bożego Narodzenia, czyli 18 grudnia. Cały turniej będzie wydarzeniem bezprecedensowym. Kibice powinni zapamiętać następujące pory rozgrywania meczów: 11:00, 14:00, 17:00 oraz 20:00.

Ze względu na terminarz, od sezonu 2021/22 należy przygotować się także na całkowite przemodelowanie klubowych rozgrywek. Europejskie kwalifikacje do tego turnieju rozpoczną się w listopadzie 2021 roku. Przypomnijmy, że przy okazji przyznania mistrzostw Katarowi narosło mnóstwo kontrowersji związanych między innymi z aferą korupcyjną.

Here are the kick off times for your part of the world pic.twitter.com/mWwnq3vqBa

— tariq panja (@tariqpanja) July 15, 2020