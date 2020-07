TOTALbet podnosi kwotę freebetu za rejestrację!

TOTALbet od dłuższego czasu oferuje swoim nowym graczom bonus powitalny w postaci freebetu. Teraz, z okazji kończącej się w ten weekend Ekstraklasy, TOTALbet podnosi kwotę otrzymywanego freebetu, z którego maksymalnie możemy uzyskać aż 55 PLN! Warunki tej promocji są niezwykle proste, więc na pewno warto jest z niej skorzystać.

Trzeba pamiętać, że promocja trwa tylko do niedzieli 19.07.2020 do godziny 23:59. Co należy zrobić, by zgarnąć powiększony freebet?

1. Załóż konto w TOTALbet rejestrując się z kodem ESA20.

2. Odbierz freebet w wysokości 20+15 PLN oraz 4×5 PLN za spełnienie standardowych warunków.

3. Złóż pierwszy depozyt.

4. Zgarnij bonus 100% od depozytu do kwoty 5000 PLN.