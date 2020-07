W ramach 32. kolejki rozgrywek Fortuna 1 Ligi Puszcza Niepołomice podejmowała na własnym stadionie drużynę Stomilu Olsztyn.

Przed tym spotkaniem zespół prowadzony przez Tomasza Tułacza zajmował w tabeli dziewiątą pozycję, lecz cały czas pozostawał w walce o miejsce barażowe w kontekście walki o awans do Ekstraklasy. Z drugiej strony klub z Olsztyna był w gorszej sytuacji, gdyż zajmował trzynaste miejsce i miał tylko jeden punkt przewagi nad strefą spadkową.

Przebieg meczu

Konkretniej zaczął zespół Stomilu Olsztyn, kiedy to groźnym uderzeniem popisał się Jurich Carolina, po którym interweniował bramkarz gospodarzy. Następnie do głosu dochodzili zawodnicy Puszczy. Jednak do przerwy nie ujrzeliśmy bramek z obu stron.

Tabela

Żaden z zespołów nie przybliżył się znacząco do swoich celów. Lepsi ze swojego rezultatu zapewne będą goście, którzy zyskali ważny punkt w kontekście utrzymania na zapleczu Ekstraklasy.

Puszcza Niepołomice – Stomil Olsztyn 0:0 (0:0)

Skład Puszcza Niepołomice: Niemczycki – Czarny, Stępień, Tomalski, Uwakwe – Serafin, Orłowski, Eizenhart (68. Klec), Bartków, Sitek (90. Żurek) – Stefanik

Skład Stomil Olsztyn – Leszczyński – Bucholc, Bondarenko, Biedrzycki, Szota, Carolina – Hinokio, Tecław, Hajda, van Huffel (68. Lech) – Sobczak

Fot. Fortuna 1 Liga