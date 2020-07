Składy na mecz: Pogoń Szczecin – Piast Gliwice

W ramach 36. kolejki PKO Ekstraklasy Pogoń Szczecin zmierzy się na własnym stadionie z drużyną Piasta Gliwice. Goście w dalszym ciągu mają szansę na wicemistrzostwo Polski.

Znamy już mistrza Polski, którym została Legia Warszawa. Wiemy także, kto pożegna się z rozgrywkami Ekstraklasy. Jednak cały czas trwa walka o wicemistrzostwo będące w zasięgu Piasta Gliwice.

Różne pozycje

Podopieczni Waldemara Fornalika pozostają w grze o wicemistrzostwo Polski, o które powalczą z Lechem Poznań. Oba zespoły mają po tyle samo punktów, co tylko elektryzuje pojedynek w ostatnich dwóch kolejkach. Potyczka o ową pozycję to też szansa na wyższą nagrodę finansową. Z kolegi Pogoń Szczecin nie gra już o nic, gdyż zespół nie ma szans na miejsce premiowane udziałem w kwalifikacjach do europejskich pucharów.

Składy

POGOŃ: Stipica; Zech, Malec, Nunes, Stec, Żurawski, Kowalczyk, Podstawski, Cibicki, Listkowski, Turski.

Ławka: Bursztyn, Matynia, Triantafyllopoulos, Dąbrowski, Drygas, Frączczak, Hostikka, Manias, Smolinski.

PIAST: Plach; Czerwiński, Kirkeskov, Konczkowski, Korun, Rymaniak, Hateley, Vida, Jodłowiec, Parzyszek, Steczyk.

Ławka: Szmatuła, Huk, Badia, Borkała, Holubek, Sokołowski, Alves, Stanek, Tuszyński.

Spotkanie rozpocznie się o 20:30. Transmisja w telewizji na kanale nSport+.