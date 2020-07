Wydaje się, że Milan Skriniar ma coraz gorszą pozycję w drużynie Interu Mediolan. Od jakiegoś czasu pojawiają się pogłoski o możliwym odejściu słowackiego piłkarza z klubu.

Co prawda stoper w kończącym się sezonie miał pewne miejsce w wyjściowym składzie “Nerazzurrich”, jednak w ostatnim czasie znacznie obniżył loty. Czy spadek formy w newralgicznym momencie sezonu zaważy o jego przyszłości na Giuseppe Meazza?

Skriniar trafił do Interu w lipcu 2017 roku z Sampdorii za prawie 35 milionów euro. Pomimo początkowych kłopotów, relatywnie szybko wywalczył sobie miejsce w wyjściowym składzie zespołu. Przez lata wyrobił sobie markę czołowego stopera Serie A.

W mediach zaczęły rodzić się domysły, co jest powodem słabszej dyspozycji Słowaka od momentu wznowienia rozgrywek. Sporo mówiło się o tym, że Skriniar nie do końca potrafi się odnaleźć w systemie gry u Antonio Conte. Włoski dziennikarz Nicolo Schira uważa, że Inter poważnie rozważy sprzedaż stopera za kwotę 60 milionów euro.

#Inter no longer consider #Skriniar as not for sale & should a €60M bid arrive the #Nerazzurri are open to selling him when the transfer window opens & would use those funds to satisfy #Conte’s requests on the transfer market. #ManCity & #PSG have already enquired about him

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 16, 2020