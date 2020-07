Mikel Arteta jest zdeterminowany, żeby przed kolejnymi rozgrywkami wzmocnić defensywę. Chciałby w tym celu sprowadzić młodego Francuza.

Różni eksperci nieustannie krytykują Arsenal za to, jak spisuje się w obronie. Można się spodziewać zupełnego przemodelowania tej formacji przez Artetę. Odejść mogą David Luiz, a także Shkodran Mustafi. Kto wzmocni Kanonierów?

Dwóch Francuzów

Według angielskich mediów do Londynu miałby przyjść Malang Sarr z OGC Nice. Francuzowi właśnie skończył się kontrakt. Zainteresowanie wykazują również inne kluby Premier League. Warto zaznaczyć, że w sezonie 2020/21 trener będzie miał do dyspozycji Willliama Salibę, który był na wypożyczeniu w AS Saint-Etienne.

Niski stoper

21-latek wystąpił w 19 meczach przedwcześnie zakończonego sezonu Ligue 1, w których zdobył 1 bramkę. Jest wychowankiem Nicei. Ma skromne warunki fizyczne jak na stopera, ponieważ mierzy zaledwie 1,82 m wzrostu. W młodzieżowej reprezentacji Francji wystąpił 6 razy. Przez serwis “Transfermarkt.de” jest wyceniany na kwotę 16 mln euro.