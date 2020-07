Victor Osimhen najprawdopodobniej zostanie zawodnikiem Napoli. O transferze zawodnika Lille na San Paolo mówi się od jakiegoś czasu.

Francuski klub znalazł już zastępstwo za Nigeryjczyka. Jest nim piłkarz Gent, Jonathan David.

Osimhen jest zawodnikiem Lille od lipca 2019 roku. W bieżących rozgrywkach Ligue 1, przerwanych z powodu pandemii koronawirusa, młody napastnik zdobył 13 bramek w 27. występach i był najjaśniejszą postacią swojej drużyny. Zaprezentował się również na arenie międzynarodowej. Co prawda Lille zajęło ostatnie miejsce w swojej grupie Ligi Mistrzów, ale sam zawodnik zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców. Jeśli transakcja dojdzie do skutku, Osimhen będzie rywalizował o miejsce w ataku z Driesem Mertensem oraz Andreą Petagną, który zamelduje się w Neapolu po zakończeniu bieżącego sezonu.

Victor #Osimhen is getting closer to closer to #Napoli. #Lille have already chosen his replacemet: 👀 on #Gent’s striker Jonathan #David. Talks ongoing. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 16, 2020