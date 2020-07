Ekstraklasa: Śląsk Wrocław chce ściągać Polaków

Śląsk Wrocław może zakończyć sezon PKO Ekstraklasy na czwartej pozycji. Klub chce rozwijać politykę transferową ściągania młodych Polaków.

Dyrektor sportowy Śląska Wrocław – Dariusz Sztylka w rozmowie z Marcinem Guzem dla “Przeglądu Sportowego” opowiedział na temat planów transferowych.

– To jest nasz priorytet na to okno: młodzi lub dość młodzi Polacy, z potencjałem rozwojowym, a w przyszłości także sprzedażowym – zaznacza Sztylka.

Powrót ikony

Nie zabrakło także tematu, o którym ostatnio donosiły media, czyli powrocie Waldemara Soboty do klubu z Wrocławia. 33-latek rozstał się już z swoim zespołem FC St. Pauli.

– Mamy z Waldkiem jasną sytuację. Poprosił o czas do namysłu do końca miesiąca. To byłaby ważna postać pod wieloma względami – nie tylko sportowo, ale też wizerunkowo i marketingowo, bo jednak był piłkarzem, na którego się chodziło. Uważam, że przeprowadziliśmy dobre rozmowy, ale na przeszkodzie mogą stanąć plany rodzinno-osobiste Waldka – mówi dyrektor Sztylka.

Walka o czwórkę

Śląsk Wrocław w ostatniej kolejce tego sezonu PKO Ekstraklasy zmierzy się z Lechią Gdańsk. Wrocławianie zajmują obecnie czwartą pozycję w lidze i mają spore szansę zachować taki stan rzeczy.