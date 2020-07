Transfer Bena Chilwella do Chelsea nie dojdzie jednak do skutku? O przyszłości lewego obrońcy jasno wypowiedział się menedżer Leicester City, Brendan Rodgers.

Menedżer “Lisów” stwierdził, że zawodnik figuruje w jego planach na sezon 2020/21. Dodał, że klub nie zamierza sprzedawać piłkarza.

“Chilwell nie jest na sprzedaż”

Rodgers przyznał, że jest raczej pewny co do przyszłości angielskiego zawodnika na King Power Stadium. Były szkoleniowiec Liverpoolu oznajmił wręcz, że Chilwell nie jest na sprzedaż. Jak informuje “Daily Mail”, tak zdecydowana deklaracja ze strony Rodgersa mogła wprowadzić sporo zamieszania w gabinetach na Stamford Bridge. Chilwell był bowiem celem numer jeden, jeśli chodzi o wzmocnienie lewej obrony Chelsea. Frank Lampard będzie musiał więc poszukać innego kandydata do gry na tej pozycji.

Jeden z czołowych lewych obrońców

Ben Chilwell to obecnie jeden z najlepszych lewych defensorów w Premier League. Anglik rozegrał 27. meczów w bieżącym sezonie ligowym. Strzelił w nich trzy gole i dołożył tyle samo asyst. Piłkarz ma również za sobą 11. występów w reprezentacji.