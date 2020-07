Kamil Jóźwiak po dobrym sezonie w barwach Lecha Poznań jest łączony z wieloma zagranicznymi klubami. Dzisiaj swój akces w wyścigu o usługi zawodnika zgłosiło Derby County.

Według informacji portalu “derbytelegraph.co.uk” to nie jedyny klub z zaplecza Premier League, który interesuje się Polakiem. Zainteresowanie wykazuje również Blackburn Rovers.

Jeden z liderów Lecha

Jóźwiak wystąpił w kończącym się sezonie Ekstraklasy w 34. meczach. Strzelił w nich osiem bramek i dołożył do tego dorobku cztery asysty. 22-letni piłkarz dzięki udanym występom w klubie dostąpił zaszczytu debiutu w reprezentacji Polski. Na razie Jóźwiak rozegrał kilka minut w starciu ze Słowenią, kończącym eliminacje do mistrzostw Europy. Poza wspomnianymi klubami z Championship, skrzydłowym Lecha interesuje się również Southampton oraz kluby z Bundesligi.

Dołączy do Bielika?

Gdyby Jóźwiak rzeczywiście dołączył do Derby County, grałby w zespole razem z Krystianem Bielikiem. Klub stracił już szansę na wejście do baraży dających prawo gry o awans do Premier League. Szkoleniowcem Derby jest były piłkarz m.in. Barcelony oraz PSV Eindhoven, Phillip Cocu.