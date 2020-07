Arsenal zamierza wzmocnić swój skład utalentowanych 17-latkiem. “Kanonierzy” są zainteresowani Joelsonem Fernandesem.

Informacji tych udzielił portugalski portal “A Bola”. Fernandes jest zawodnikiem Sportingu Lizbona.

Stawiają na młodzież

Joelson Fernandes występuje głównie w drużynie Sportingu do lat 23. W dorosłym zespole wystąpił raptem trzy razy. Nie przeszkadza to Arsenalowi, który chce wyłożyć za lewoskrzydłowego nawet 45 milionów euro. Byłby to również czytelny sygnał, że Mikel Arteta chciałby odważniej postawić na młodych zawodników. Nie tak dawno kontrakty z klubem przedłużył Gabriel Martinelli oraz Bukayo Saka.

Budzi duże zainteresowanie

Nastoletni talent Sportingu Lizbona znajduje się również na radarze Juventusu oraz Realu Madryt. “Stara Dama” ma jednak inne priorytety na nadchodzące okienko, natomiast świeżo upieczeni mistrzowie Hiszpanii w najbliższym okienku transferowym nie zamierzają wydawać zbyt wielu pieniędzy.