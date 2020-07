Jak podał na Twitterze Nicolo Schira, nowym szkoleniowcem Monaco zostanie Niko Kovac. Chorwacki trener ma podpisać z klubem dwuletni kontrakt.

48-latek prowadził w przeszłości Eintracht Frankfurt oraz Bayern Monachium. Pozostawał bez pracy od listopada ubiegłego roku.

Done deal! Niko #Kovac will be the new #Monaco’s coach. He will sign 2-year contract. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 19, 2020