Jan Tomaszewski: Odwołanie Złotej Piłki w tym roku to skandal

Złota Piłka w 2020 roku nie zostanie przyznana żadnemu zawodnikowi – taką decyzję podjął francuski magazyn France Football. O opinię na ten temat zapytaliśmy Jana Tomaszewskiego, brązowego medalistę MŚ 1974 i eksperta piłkarskiego.

Francuski dziennik przyznaje Złotą Piłkę nieprzerwanie od 1956 roku. Po 64. plebiscytach magazyn zdecydował się jednak na odwołanie tegorocznej nagrody. Jako główny powód decyzji podano pandemię koronawirusa.

Zdania na temat nieprzyznania Złotej Piłki w 2020 roku są podzielone. Jednym z krytyków odwołania plebiscytu jest Jan Tomaszewski, którego zapytaliśmy o opinię w tej sprawie.

– Uważam, że odwołanie Złotej Piłki w tym roku to jest skandal. I wcale nie dlatego, że Robert , który był głównym kandydatem do nagrody najwięcej stracił. Przede wszystkim jest to dla mnie niezrozumiała decyzja, dlatego, że Złota Piłka nie jest dla piłkarza, a dla kibiców. Kibice czekają na tego idola, którego będą mogli naśladować przez następny rok – stwierdził w rozmowie dla “Futbol News” Jan Tomaszewski.

Medalista Mundialu 1974 stwierdził także, że rozumiałby sens odwołania gali rozdania nagród. Wyraził także nadzieję, że inne organizacje nie pójdą śladami “France Football” i nie odwołają światowej rangi plebiscytów.

Warto zwrócić uwagę, że większość lig na świecie zdecydowała się na dokończenie sezonu 2019/2020. Również UEFA podjęła decyzję o tym, żeby rozegrać fazę pucharową Ligi Mistrzów do końca. W zasadzie jedyną czołową ligą, która przedwcześnie zakończyła rozgrywki była liga francuska.

Jan Tomaszewski skrytykował także podejście władz francuskiej federacji na temat przyznania mistrzostwa Paris Saint-Germain mimo niedokończonego sezonu, łącząc ten temat z odwołaniem plebiscytu francuskiego magazynu.

– Mam pytanie do Francuzów, dlaczego przyznali mistrzostwo Francji? Przecież rozgrywki nie zostały dokończone. Paris Saint-Germain mogło przegrać wszystkie mecze do końca, a ktoś inny mógł wszystko wygrać, bo to jest piłka. Po prostu jest to dla mnie idiotyzm światowej klasy – podsumował piłkarski ekspert.