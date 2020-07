Polska vs Reszta Świata: Tak polskiej Ekstraklasy chcemy!

To już jest koniec. Za nami 37. kolejka Ekstraklasy, a co za tym idzie sezon 2019/2020 przeszedł do historii. Pozytyw jest taki, że w ostatniej rundzie rozgrywek mieliśmy rekord pod względem liczby Polaków na boiskach naszej najlepszej ligi. W ośmiu meczach zobaczyliśmy ponad 140 polskich zawodników i oby taki wynik został pobity jak najszybciej już w przyszłym sezonie!

Górnik – Zagłębie

W Zabrzu nieco lepiej niż przez większość wiosny, ale nadal daleko od ideału. Czasy, gdy tacy zawodnicy jak Damian Kądzior czy Rafał Kurzawa oraz reszta Polaków ciągnęła KSG do góry, niby nieodległe, ale jakby zapomniane. Oby w przyszłym sezonie było znacznie lepiej pod tym względem. Miedziowi z kolei dali szansę kolejnym swoim zawodnikom z akademii, ale wydaje się, że ten klub powinien zdecydowanie odważniej stawiać na młodzież, skoro miał siedem meczów o pietruszkę i jedną z najmocniejszych szkółek w Polsce.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 13

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 12

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 17/28

Korona – ŁKS

W większości analizowanych przez nas kolejek taki wynik wystarczyłby do miana najlepszego meczu. Tym razem jednak kapitalnego wyniku w Kielcach, obie ekipy załapały się jedynie na drugie miejsce. Tak czy siak bardzo duży plus dla koroniarzy za postawienie na swoich. Szerokie grono młodych Polaków pomogło w wygranej na koniec, zwłaszcza że gole strzelali Iwo Kaczmarski i Daniel Szelągowski, którzy razem wzięci byli tylko o rok starsi od Macieja Dąbrowskiego, defensora ŁKS-u!

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 16

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 17

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 21/28

Raków – Wisła Płock

Bez jakichkolwiek zaskoczeń po obu stronach. Płocczanie przyzwyczaili, że są w stanie wystawić ośmiu, dziewięciu Polaków, zaś w Rakowie zawsze te liczby kręciły się wokół przewagi jednych lub drugich. Nie inaczej było tym razem, ale lepiej na tym wyszli gospodarze, którzy m.in. za sprawą Felicio Browna Forbesa wygrali na koniec sezonu i skończyli go na 10. pozycji.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 14

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 14

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 19/28

Wisła Kraków – Arka

Takiego wyniku jeszcze nie mieliśmy w tym sezonie, więc na koniec bardzo dobre liczby wykręciły ekipy Wisły i Arki. Zresztą patrząc po ostatnich spotkaniach można było się spodziewać dobrego meczu pod nasz cykl, ale trudno było oczekiwać na coś takiego. Zresztą równo z ostatnim gwizdkiem na boisku była tylko trójka obcokrajowców. Na przyszły sezon wypada życzyć Arce, by kontynuowała wystawianie takiego składu w I lidze.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 17

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 19

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 23/28

Lech – Jagiellonia

Kolejorz zapewnił sobie wicemistrzostwo, a przy okazji ponad połowę jego wyjściowego składu stanowili Polacy. Może to nic wielkiego, ale przez wiele spotkań narzekaliśmy na zbyt małą liczbę miejsc dla wychowanków w drużynie Dariusza Żurawia. Już teraz jednak piątka młodzieżowców ma pewne miejsce w podstawowym składzie, a w przyszłym sezonie być może atak na skład zrobią Michał Skóraś czy Filip Szymczak. W Jadze również dwóch młodzieżowców dopiero w końcówce sezonu otrzymało szansę. Wojciech Błyszko zagrał trzy spotkania, a Xavier Dziekoński dwa. Jesteśmy ciekawi losu obu, ale z naciskiem na tego drugiego, gdyż fajnie byłoby zobaczyć kolejnego młodego golkipera na stałe w naszej Ekstraklasie.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 11

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 15

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 17/28

Legia – Pogoń

Zdecydowanie najlepszy wynik wśród meczów grupy mistrzowskiej. Trudno się dziwić, skoro Kosta Runjaić w ostatnich meczach dawał wiele szans swoim młodym zawodnikom. Z drugiej strony Aleksandar Vuković podobnie uczynił, gdy zapewnił sobie mistrzowski tytuł. Dlatego też spośród 20 Polaków, prawie połowa – dziewięciu – to byli młodzieżowcy!

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 15

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 15

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 20/28

Piast – Cracovia

Piast miał próbować walczyć o srebrny medal, skończyło się zaś na brązowym. Polacy jednak w tym meczu w mniejszości. O ile Waldemar Fornalik przyzwyczaił do piątki, a czasem szóstki miejscowych, o tyle Michał Probierz do jeszcze skromniejszej reprezentacji naszych w składzie Cracovii. Szkoda, ale liczymy, że począwszy od finału PP coś zacznie się zmieniać przy Kałuży. Zwłaszcza w kontekście kolejnego sezonu.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 8

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 10

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 11/28

Śląsk – Lechia

Niby mecz tylko o czwarte miejsce, ale nie przełożyło się to na liczbę Polaków w obu ekipach. Zresztą Vitezslav Lavicka wolał dać szansę Mathieu Scaletowi z Francji, aniżeli innym zawodnikom – Polakom – grającym w rezerwach. Piotra Stokowca możemy wytłumaczyć tym, że lada moment gdańszczanie rozegrają najważniejszy swój mecz w sezonie, a więc finał Pucharu Polski.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 9

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 9

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 13/28

Polskie gole!

Nie tylko Polaków więcej, ale też polskich goli więcej! W tej statystyce zazwyczaj zdecydowanie przegrywaliśmy, ale nie tym razem. Do tego pięć trafień było autorstwa młodzieżowców. Jednak najciekawszym przypadkiem był gol debiutanta Damiana Warchoła dla Legii. W ubiegłym sezonie jeszcze KKS Kalisz i Unia Skierniewice, obecny również rozpoczął w III lidze. Jednak 17 goli jesienią dla Pelikana Łowicz wystarczyło, by trafił do rezerw warszawskiego klubu. W nich miał okazje rozegrać jeden mecz na wiosnę, w którym strzelił gola. Podobnie jak w pierwszym meczu dla najważniejszego zespołu Legii. Można pomniejszać jego wyczyn przez poziom na jakim grał, ale fakty są takie, że na jednego gola potrzebował w tym sezonie niecałe 72. minuty!