Filip Kurto przedłużył o rok kontrakt z Western United FC. Polak będzie występować w australijskim klubie do końca sezonu 2020/21.

Bramkarz trafił do zespołu w lipcu 2019 roku. Wcześniej reprezentował barwy Wellington Phoenix.

In safe hands for another year 🤲 https://t.co/RRB99QDdDa #KurtoSignsOn #WUFC pic.twitter.com/NJMupsuWKg

— Western United FC (@wufcofficial) July 21, 2020