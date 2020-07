Eric Dier podpisał nową umowę z Tottenhamem. Piłkarz związał się z londyńskim klubem do 2024 roku.

Anglik trafił do “Spurs” latem 2014 roku. W tym czasie rozegrał dla klubu 239. spotkań.

✍️ We are delighted to announce that @ericdier has signed a new contract with the Club which will run until 2024!#THFC ⚪️ #COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 21, 2020