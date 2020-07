Jak informuje Marcin Dobosz z “Przeglądu Sportowego”, blisko dołączenia do Monzy jest Christian Gytkjaer. Piłkarz poleciał do Mediolanu, aby załatwić formalności przed transferem do włoskiego klubu.

Monza to beniaminek Serie B. Właścicielem klubu jest były premier Włoch oraz twórca potęgi Milanu, Silvio Berlusconi.

Wielkie aspiracje

Monza to niezwykle ciekawy projekt. Drużyna bez najmniejszych problemów wywalczyła awans na drugi poziom rozgrywkowy we Włoszech. Ambicją Silvio Berlusconiego jest pierwsza w historii klubu promocja do Serie A. Do tego jednak potrzeba wzmocnień. Jednym z nich ma być właśnie Christian Gytkjaer.

Trzy lata na polskich boiskach

30-letni Duńczyk wczoraj oficjalnie rozstał się z Lechem Poznań. Napastnik przez trzy sezony rozegrał w Ekstraklasie 119. spotkań, w których strzelił 65. bramek. Gytkjaer został w zakończonych rozgrywkach królem strzelców. Potrzebował do tego 24. trafień.