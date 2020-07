Zespół z Londynu nie ustaje w poszukiwaniach nowego bramkarza. Tym razem na celowniku znalazł się młody Anglik.

Kepa Arrizabalaga spisuje się w ostatnich miesiącach na tyle niezadowalająco, że sprowadzenie bramkarza pozostaje priorytetem władz Chelsea. Wcześniej na Stamford Bridge trafili już Timo Werner oraz Hakim Ziyech.

Podwyżka w Londynie?

Na celowniku The Blues znalazł się Dean Henderson. Anglik ostatni okres spędził na wypożyczeniu z Manchesteru United do Sheffield United. Media spekulowały o możliwym powrocie do drużyny Ole Gunnara Solskjaera, natomiast zainteresowanie transferem wyraża Chelsea, gdzie Henderson mógłby liczyć na ogromną podwyżkę zarobków.

Dwuletnia umowa wychowanka

23-latek zagrał w 35 meczach ligowych Sheffield w tym sezonie, w których 13 razy zdołał zanotować czyste konto. W przeszłości występował także na wypożyczeniach w Grimsby Town oraz Shrewsbury Town. Jego kontrakt z Manchesterem United obowiązuje jeszcze przez 2 lata. Jest wyceniany przez portal “Transfermarkt.de” na 14,5 mln euro.