Hiszpański napastnik może przebierać w ofertach mimo zaawansowanego wieku. Wybierze egzotyczną ligę?

Górnik Zabrze zakończył sezon na 9. miejscu w tabeli ekstraklasy. Kibice Zabrzan w ostatniej kolejce byli świadkami pożegnania z klubem Igora Angulo. Przy ul. Roosevelta 81 występował przez 4 lata.

Wybierze Indie?

Angulo nie może narzekać na brak zainteresowania z różnych stron. W grę wchodzi powrót do Hiszpanii, natomiast nie jest to jedyna opcja. Według indyjskich mediów akces po niego zgłosił klub FC Goa. Wcześniej spekulowano o możliwym transferze do innego klubu z tamtych stron, czyli Kerali Blasters.

Świetne liczby w Górniku

36-latek do Zabrze trafił latem 2016 roku z greckiego Plataniasu. Od tego czasu był najlepszym strzelcem swojego zespołu w każdym kolejnym sezonie. W rozgrywkach 2019/20 ekstraklasy zagrał w 36 meczach, zdobył 16 bramek i 6 asyst. Napastnik jest wyceniany przez portal “Transfermarkt.de” na kwotę 300 tys. euro.