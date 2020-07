“Sport Bild” donosi, że nowy trener AS Monaco – Niko Kovac chce pozyskać do swojego zespołu dwóch bałkańskich piłkarzy Lukę Jovicia oraz Filipa Kosticia.

48-latek został nowym szkoleniowcem drużyny Ligue 1 w niedzielę. Zastąpił na tym stanowisku zwolnionego Roberta Moreno. Przed chorwackim trenerem trudne zadanie, ponieważ Monaco zajęło dziewiątą pozycję w przedwcześnie zakończonych rozgrywkach.

Niko Kovac planuje chyba w Monaco utworzyć bałkański kocioł na kształt tego, w którym mieszał za czasów pracy w Eintrachcie. „Sport Bild” twierdzi, że chciałby ściągnąć do siebie Lukę Jovicia i Filipa Kosticia. Pytanie tylko, czy go stać… — Marcin Borzęcki (@m_borzecki) July 22, 2020

Na celowniku dwóch Serbów

Według wspomnianego niemieckiego tygodnika na celowniku klubu mieliby być Luka Jovic oraz Filip Kostic. Co ciekawe obaj piłkarze występowali w Eintrachcie Frankfurt. Kostic nadal pozostaje zawodnikiem “Orłów”. Z kolei Jovic w 2019 roku przeniósł się do Realu Madryt. Jednak na ten moment nie spełnił on pokładanych w nim oczekiwań. Doskonale atmosferę drużyny Eintrachtu zna także Kovac, który pracował tam w latach 2016-2018. Po prowadzeniu tego klubu trafił do Bayernu Monachium, lecz jego przygoda z niemieckim hegemonem nie trwała długo, gdyż w listopadzie ubiegłego roku został zwolniony.

Nowy rozdział

AS Monaco jest pierwszą drużyną chorwackiego trenera po feralnym zwolnieniu z Monachium. Fani z pewnością chcieliby powrotu do czasów, kiedy to monakijski zespół występował w półfinale Ligi Mistrzów i zdobywał mistrzostwo Francji.