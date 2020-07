Były napastnik Górnika Zabrze – Igor Angulo został nowym zawodnikiem drużyny mistrza Indii – FC Goa. Podpisał jednoroczny kontrakt.

O odejściu Hiszpana zabrzański klub poinformował wcześniej. Jednak dzisiaj oficjalnie poznaliśmy nowy zespół byłego króla strzelców Ekstraklasy.

Conquered the Polish League ✅

Now all set for @IndSuperLeague and Asian glory! 🤩

Bringing you the highest foreign goalscorer in the history of the Polish football, Igor Angulo! 🧡

Read more: https://t.co/teqSJmwVXV#ForcaGoa #BienvenidosAngulo pic.twitter.com/gCLkdJbjch

— FC Goa (@FCGoaOfficial) July 22, 2020