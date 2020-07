Podczas wtorkowego spotkania z Sassuolo, które wygrała drużyna Milanu, kontuzji nabawił się Alessio Romagnoli. Dla środkowego obrońcy może to oznaczać koniec sezonu.

Zespół prowadzony przez Stefano Pioliego jest ostatnio w bardzo dobrej formie, a jednym z liderów pozostawał Alessio Romagnoli. Jednak kontuzja jaką odniósł we wtorkowym spotkaniu, może go wykluczyć z udziału w dalszej części rozgrywek.

Uraz mięśniowy

Obrońca musiał opuścić murawę jeszcze w pierwszej połowie. Po zakończonym spotkaniu na temat zawodnika wypowiedział się trener “Rossonierich” – Stefano Pioli.

– Romagnoli nabawił się kontuzji mięśniowej, co prawie na pewno wykluczy go ze wszystkich naszych pozostałych spotkań w tym sezonie – powiedział Włoch.

– To bardzo przykra informować, ponieważ graliśmy dobrze, a Alessio prezentował wysoką jakość w każdej minucie obecnego sezonu – dodał.

Forma

AC Milan zajmuje jak do tej pory piątą pozycję w rozgrywkach Serie A, lecz ma rozegrany mecz więcej niż SSC Napoli i AS Roma, które mogą przeskoczyć zespół “Rossonieri”. Do końca sezonu ligowego drużynie z Mediolanu pozostały tylko trzy spotkania.