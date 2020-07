Ostatnie doniesienia stały się faktem, Przemysław Płacheta został nowym zawodnikiem drużyny “Kanarków”. O transferze poinformowała już oficjalna strona internetowa klubu.

W Polsce o możliwym transferze i szczegółach kilka dni temu informował Krzysztof Stanowski na swoim portalu na Twitterze. Na oficjalne potwierdzenie nie musieliśmy czekać zbyt długo.

Przemyslaw Placheta is a Norwich City player! ⚡️

The Polish winger signs on a four-year deal from Slask Wroclaw 📝

🇵🇱 #PlachetaAnnounced 🇵🇱

— Norwich City FC (@NorwichCityFC) July 22, 2020