Manchester United – West Ham. Typy, kursy (22.07.2020)

Sezon 2019/2020 Premier League zmierza ku końcowi. W ramach 37. kolejki, Manchester United zmierzy się na własnym obiekcie z West Hamem. “Czerwone Diabły” muszą wygrać ten mecz, by zbliżyć się do TOP4.

Manchester United – West Ham (zapowiedź)

Podopieczni Ole Gunnara Solskjaera mieli świetną okazję, by po 35. serii gier wskoczyć na trzecie miejsce w tabeli. W tej kolejce swój mecz przegrały dwie ekipy, które razem z Manchesterem United walczą o czołową czwórkę, czyli Chelsea oraz Leicester. “Czerwone Diabły” ostatecznie zremisowały z Southamptonem, dlatego klub z Old Trafford nadal plasuje się na piątej lokacie.

Ta sytuacja może ulec zmianie. Warunek jest jeden. Manchester United musi zdobyć chociażby jeden punkt w starciu z West Hamem. Z pewnością gracze Solskjaera dołożą wszelkich starań, by wygrać z “Młotami”. Wysokie zwycięstwo pozwoli bowiem “Czerwonym Diabłom” podejść do ostatniej kolejki w bardzo komfortowej sytuacji. Jeśli Manchester wygra przewagą kilku goli z West Hamem, to nawet przy niskiej porażce z “Lisami”, zespół z Old Trafford zamelduje się w TOP4.

Podopieczni Davida Moyesa z pewnością spróbują pokrzyżować plany swoim rywalom. Choć West Ham ma już zapewnione utrzymanie i podchodzi do tego spotkania bez żadnej presji, to szkocki szkoleniowiec na pewno spróbuje utrzeć nosa ekipie, która w przeszłości zwolniła go ze stanowiska. Dodatkowo w bardzo dobrej formie jest Michail Antonio.

Manchester United – West Ham kursy bukmacherów

Faworytem spotkania jest oczywiście Manchester United. Kurs na gospodarzy wynosi 1.25. Z kolei remis w tym meczu oszacowano na kurs 6.80. Zwycięstwo gości bukmacherzy ocenili na kurs 12.

Manchester United – West Ham typy

Manchester United nie powinien mieć większych problemów, by pokonać londyńską ekipę. W szczególności, że w grze jest występ w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Manchester United – West Ham | Typ: Anthony Martial strzeli gola 1,99 @ Betclic

Manchester United – West Ham | Typ: Arbiter podyktuje rzut karny w meczu 2.65 @ Betclic