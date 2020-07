Zawodnik Realu Sociedad Mikel Merino podpisał nowy pięcioletni kontrakt z baskijskim klubem. O umowie poinformowała oficjalna strona internetowa klubu.

Mikel Merino trafił do Realu Sociedad latem 2018 roku. 24-latek przeniósł się do hiszpańskiej drużyny z Newcastle United, kosztując 12 milionów euro.

Nowy kontrakt

Hiszpan podpisał z klubem umowę, która ma obowiązywać do końca czerwca 2025 roku. Do tej pory w zespole “Txuri-Urdin” wystąpił w 74 meczach, co stanowi najwyższą ilość spotkań w jednym klubie w karierze tego zawodnika. Zdobył w nich dziesięć bramek oraz zanotował sześć asyst. Ponadto reprezentował barwy takich drużyn jak CA Osasuna, Borussia Dortmund i Newcastle United. Pomocnik występował także w kadrach młodzieżowych Hiszpanii (U-19, U-21), lecz nie udało mu zadebiutować w dorosłym zespole.

Wysoka pozycja

Real Sociedad ma za sobą całkiem udany sezon, który zakończył na szóstej pozycji w rozgrywkach La Liga, będąc wyżej chociażby od takich klubów jak Valencia, Real Betis, ale przede wszystkim od Athletiku Bilbao – swojego odwiecznego rywala.