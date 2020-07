Walka o TOP 4 hasłem przewodnim ostatniej kolejki Premier League!

Po tygodniach intensywnej gry, Premier League kończy zmagania. W niedzielę rozegrane zostaną wszystkie mecze ostatniej, 38. kolejki angielskiej ekstraklasy. Oczy sympatyków skierowane będą przede wszystkim na drużyny, plasujące się aktualnie na pozycjach od trzeciej, do piątej. Które ekipy zagwarantują sobie udział w Lidze Mistrzów podczas sezonu 2020/2021? Miejsca są tylko dwa, a chętne trzy kluby.

Niektórzy kibice mogą odczuwać małe deja vu. Aktualna rywalizacja o LM przypomina nieco zmagania o te prestiżowe rozgrywki z ubiegłego sezonu. Byliśmy świadkami prawdziwego wyścigu… ślimaków. Wystarczy bowiem powiedzieć, iż trzecia Chelsea wygrała wtedy tylko jedno z pięciu ostatnich spotkań. Mimo to, “The Blues” zajęli miejsce na podium.

Był to efekt jeszcze gorszej postawy rywali. Arsenal także zwyciężył w jednym spotkaniu, notując jednak trzy porażki, a Manchester United nie wygrał ani jednego meczu od 35. do 38. kolejki Premier League.

W obecnym sezonie, sytuacja wygląda lepiej, choć i tak każdy z trzech zespołów, który walczy o Ligę Mistrzów, miał okazję w ostatnim czasie zagwarantować sobie LM. Bardzo wymowna była 35. kolejka, podczas której jako pierwsza przegrała Chelsea, ulegając na wyjeździe 0:3 z Sheffield United. Potknięcia londyńskiej ekipy nie wykorzystali rywale. Gracze Leicester w sensacyjnych okolicznościach przegrali na obiekcie rywala 1:4 z Bournemouth, a Manchester United nie zdołał pokonać ekipy “Świętych”, remisując 2:2 na Old Trafford.

Przed ostatnią kolejką, trzy wspomniane drużyny – Manchester United, Chelsea oraz Leicester walczą o LM. Kto aktualnie jest w najlepszej sytuacji? Jakie scenariusze muszą się wydarzyć, by poszczególne drużyny wywalczyły sobie miejsce w czołowej czwórce?

Zdecydowanie najlepiej w Premier League spisują się w ostatnim czasie podopieczni Ole Gunnara Solskjaera. Na półmetku sezonu sytuacja ekipy z Trafford w lidze była zdecydowanie gorsza. Manchester United po 19. kolejce miał cztery punkty straty do czwartej Chelsea i aż dziesięć oczek mniej, niż plasujący się wtedy na trzecim miejscu Manchester City. Przypuszczano, iż nie będzie miejsca dla “Czerwonych Diabłów” w TOP 4.

Dzięki imponującej drugiej części sezonu, Manchester United nie tylko zdołał zniwelować różnicę, ale również wyprzedził w tabeli zarówno ekipę “The Blues”, jak i “Lisy”. Co prawda gracze Solskjaera mają tyle samo punktów co Chelsea, jednakże zdecydowanie lepszy bilans bramkowy stawia zespół z Old Trafford w dość komfortowej sytuacji.

Ogromna w tym zasługa Bruno Fernandesa. Portugalczyk całkowicie odmienił drużynę, zostając z miejsca kluczowym graczem klubu. Podczas 13 meczów w Premier League, Fernandes zgromadził siedem goli oraz zaliczył siedem asyst.

Bruno Fernandes has now provided seven Premier League assists in 2020, more than any other player in the competition.

Reminder: Bruno Fernandes only made his PL debut in February. 🤯 pic.twitter.com/lXOPPRRYrF

