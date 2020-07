Oficjalny profil Evertonu na portalu Twitter potwierdził, że Leighton Baines ogłosił zakończenie kariery piłkarskiej. Piłkarze “The Toffees” przegrali na własnym stadionie z drużyną Bournemouth w ostatniej kolejce rozgrywek Premier League.

35-latek pojawił się na murawie w 70. minucie spotkania w starciu z zespołem “Wisienek”. Teraz już wiemy, że były to ostatnie minuty na zawodnika na boisku w jego zawodowej karierze. Everton z tej okazji opublikował krótki filmik związany z samym piłkarzem.

🔵 | Leighton Baines has announced his retirement from football.

Thank you for everything, Leighton. 💙 pic.twitter.com/mhYYWiPHHB

— Everton (@Everton) July 26, 2020