“Kicker” poinformował, że wiele wskazuje na to, że Dayot Upamecano przedłuży kontrakt z RB Lipsk. W piątek wygasa klauzula odstępnego zawodnika. Nowa umowa miałaby podwyższyć oczekiwaną kwotę za piłkarza.

W ostatnim czasie młodego Francuza łączono z wieloma klubami. Najczęściej jego nazwisko pojawiało się w kontekście przenosin do Arsenalu. Jednak to nie jedyny zespół, który rzekomo miałby być zainteresowany usługami środkowego obrońcy.

Duże możliwości

21-latek to jeden z największych talentów na swojej pozycji. W barwach klubu z Lipska wystąpił już w 111 spotkaniach, zdobywając trzy bramki i notując dwie asysty. Do niemieckiego zespołu trafił zimą 2017 roku, odchodząc z zaprzyjaźnionego RedBulla Salzburg za kwotę 10 milionów euro. Ilość rozegranych meczów tylko pokazuje, jakim doświadczeniem może się pochwalić młodziutki Francuz. Jak do tej pory nie udało mu się zadebiutować w dorosłej reprezentacji swojego kraju.

Kolejny sezon w czołówce

RB Lipsk zakończył sezon Bundesligi na trzeciej pozycji, ustępując miejsca Borussii Dortmund i Bayernowi Monachium. Drużyna “Byków” ma przed sobą rywalizację w Lidze Mistrzów. Z kolei z zespołem pożegnał się już Timo Werner, który był bezsprzeczną gwiazdą ekipy prowadzonej przez Juliana Nagelsmanna.