O przyszłych testach medycznych poinformował na swoim profilu na portalu Twitter Wiesław Wilczyński – właściciel Escoli Varsovia.

ŁKS Łódź pożegnał się z rozgrywkami PKO Ekstraklasy. Nowym piłkarzem klubu może zostać Kelechukwu Ebenezer, który jak do tej pory występował w drużynach Escoli Varsovia. O testach medycznych poinformował Wiesław Wilczyński. Wspomniane testy mają się odbyć w dniach 27-29 lipca.

Ebenezer Kelechukwu Ibe Torti Escola Varsovia,w dniach 27-29 lipca na testach medycznych w ŁKS, pilkarz ur 2002r,czlonek kadry narodow Nigerii, wychowanek Escoli,od 6 l w akademii,jeden z najzdolniejszych piłkarzy jaki pojawił sie w kat juniora w Polsce @LKS_Lodz @EscolaVarsovia pic.twitter.com/2HpS2MOW4G — Wiesław Wilczyński (@Wieslaw_Wilczyn) July 26, 2020

Zdolny zawodnik

Ebenezer to zawodnik z rocznika 2002 będący członkiem kadry narodowej Nigerii (U-17). Do tej pory występował w rozgrywkach klasy okręgowej oraz w Centralnej Lidze Juniorów warszawskiego klubu. W tych ostatnich rozgrywkach wystąpił w szesnastu spotkaniach, zdobywając trzy bramki. Jego nominalną pozycją jest lewe skrzydło. Wszystko wskazuje na to, że od nowego sezonu będzie zawodnikiem ŁKS-u Łódź.

Nieudany sezon

ŁKS Łódź z pewnością będzie chciał zapomnieć o nieudanym sezonie, w którym pożegnali się z rozgrywkami PKO Ekstraklasy. Na pocieszenie ich kibiców może działać fakt, że na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce spotkają się z inną łódzką drużyną, czyli Widzewem.