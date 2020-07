Oficjalna strona internetowa klubu z Chojnic poinformowała o zwolnieniu trenera Zbigniewa Smółki. Zespół z Pomorza nie zdołał utrzymać się w rozgrywkach Fortuna 1 Ligi.

Zbigniew Smółka nie poprowadzi drużyny w II lidze. Strona internetowa Chojniczanki podała informację o zwolnieniu trenera. W oficjalnym komunikacie możemy przeczytać:

“Zarząd Klubu MKS „Chojniczanka 1930” S.A. podjął decyzję o niekontynuowaniu dalszej współpracy z dotychczasowym pierwszym trenerem Zbigniewem Smółką.”

Spadek

Po siedmiu latach gry na zapleczu Ekstraklasy Chojniczanka Chojnice spadła do II ligi. Klub zajął przedostatnie miejsce w tabeli, tracąc do bezpiecznej pozycji dziesięć punktów. Smółka był trenerem zespołu od szóstego listopada 2019 roku. Jego bilans spotkań w Chojniczance to cztery zwycięstwa, dwa remisy i dwanaście porażek. Szkoleniowiec w przeszłości pracował m.in. w Widzewie Łódź, Arce Gdynia czy też Stali Mielec.

Nowy etap

Dla kibiców klubu z Chojnic z pewnością zakończony sezon był powodem do zmartwień. Chojniczanka w fatalnym stylu spadła z rozgrywek. Na razie nie wiadomo, kto zostanie nowym trenerem zespołu.