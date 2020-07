We wtorek klub z Trójmiasta zaprezentował czwartego zawodnika, który od nowego sezonu dołączy do drużyny.

Arkę Gdynia prowadzoną przez Ireneusza Mamrota najprawdopodobniej opuści Łotysza Pavels Steinbors, który jest bardzo blisko transferu do Jagiellonii Białystok. Pierwszoligowiec potrzebował wzmocnień na pozycji bramkarza.

Ma pomóc w awansie

Potwierdziły się wcześniejsze spekulacje. Kontrakt z Arkowcami podpisał Daniel Kajzer, który ostatni okres spędził w Śląsku Wrocław. Jego nowa umowa będzie obowiązywać do końca czerwca 2023 roku. O miejsce w bramce Gdynian będzie rywalizował z młodszymi Marcinem Staniszewskim oraz Kacprem Krzepiszem.

Bez szans u Lavicki

28-latek do Śląska trafił latem ubiegłego roku z Botewa Płowdiw. Przez cały okres pobytu we Wrocławiu Kajzer nie zdołał zadebiutować w ekstraklasie, ponieważ przegrał rywalizację z Matusem Putnockym. Zanotował 1 występ w Pucharze Polski. Dodatkowo wystąpił 3 spotkaniach w barwach 3-ligowych rezerw, w których 1 raz zachował czyste konto. Serwis “Transfermarkt.de” wycenia go na kwotę 300 tys. euro.