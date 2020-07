Oficjalnie: Filip Lesniak piłkarzem Wisły Płock

Wisła Płock podpisała kontrakt z kolejnym zawodnikiem. Tym razem do klubu trafił Filip Lesniak. Defensywny pomocnik podpisał dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok.

O transferze poinformowano za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej. Wcześniej Wisła potwierdziła parafowanie umowy z Wojciechem Szumilasem.

‼️ Kolejny nowy zawodnik dołącza do Nafciarzy! Kontrakt z Wisłą parafował dziś również Filip Lesniak. 24-letni defensywny pomocnik podpisał umowę na dwa lata z możliwością przedłużenia o kolejny rok. ✍️ Ahoj, Filip! 👊 #TransferyNafciarzy ➡️https://t.co/2E7Msnfddk pic.twitter.com/3Jm8Hb787G — WislaPlockSA (🏠) (@WislaPlockSA) July 29, 2020

Tottenham w CV

Filip Lesniak rozpoczynał karierę w Koszycach, skąd w 2012 roku trafił do juniorskich drużyn Tottenhamu. Słowak nie przebił się do pierwszej drużyny “Spurs”, opuszczając klub w 2017 roku. Swoją karierę kontynuował w Slovanie Liberec, Aalborgu oraz Silkeborgu, do którego był wypożyczony. 24-latek w minionym sezonie na wszystkich frontach rozegrał 38. spotkań, w których strzelił gola i zaliczył dwie asysty.

Rywalizacja w Płocku

Nowy nabytek “Nafciarzy” będzie rywalizował o miejsce w wyjściowym składzie z Maciejem Ambrosiewiczem czy Damianem Rasakiem. W razie konieczności Słowak może również wystąpić na środku obrony.