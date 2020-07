Kolejny zawodnik dołączył do drużyny Brighton. Angielski klub pozyskał piłkarza Ajaxu Amsterdam, Joela Veltmana.

Holender podpisał trzyletni kontrakt. 28-latek może występować na środku obrony lub na prawej stronie defensywy.

✍️ Albion have today completed the signing of defender Joel Veltman from @AFCAjax!#BHAFC 🔵⚪️

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) July 29, 2020