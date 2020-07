Według informacji włoskich mediów, Victor Osimhen podpisał kontrakt z SSC Napoli. Oficjalnego potwierdzenia transferu możemy spodziewać się jeszcze dzisiaj.

Spekulacje dotyczące transakcji pojawiały się od co najmniej miesiąca. Wszystko wskazuje na to, że wszystko zostało już dopięte na ostatni guzik.

Contracts signed. Official soon. Victor Osimhen is a new Napoli player 🔵🤝 #transfers https://t.co/YWeawfHhJz

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2020