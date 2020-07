Ciąg dalszy wzmocnień kadry klubu z Wrocławia. W najbliższym czasie może zwiększyć się rywalizacja w ofensywie Śląska.

Czwartym transferem podopiecznych Vitezslava Lavicki miałby zostać Maksym Tretjakow z zespołu DAC Dunajska Streda. Ukrainiec ostatni okres spędził na wypożyczeniu w FK Oleksandriya. Sam zawodnik potwierdził zakusy Śląska w wywiadzie udzielonemu portalowi “Footboom.com”.

Maksym Tretjakow:

Oleksandria i polski Śląsk chcą mnie odkupić. Toczą się negocjacje pomiędzy klubami. Było również zainteresowanie ze strony dwóch ukraińskich klubów, ale skończyło się na poziomie rozmów. Generalnie nie wiadomo, jak to wszystko się skończy. Szczerze mówiąc, w tej sytuacji niewiele zależy ode mnie. Będę zadowolony z każdej opcji. Postaram się pokazać się z najlepszej strony w którymkolwiek z klubów.

Młodzieżowy kadrowicz

24-latek wystąpił w 21 meczach zakończonego sezonu ligi ukraińskiej, w której strzelił 5 goli i zaliczył 1 asystę. Do swojego bilansu doliczył także 6 występów w Lidze Europy. Do swojego macierzystego klubu latem 2018 roku z Czornomorca Odessa. Skrzydłowy w przeszłości występował także w Metaliście Charków oraz Dnipro Dniepropietrowsk. 12 razy zagrał w reprezentacji Ukrainy do lat 21. Serwis “Transfermarkt.de” wycenia Tretjakowa na kwotę 400 tys. euro.