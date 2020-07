Legendarny pomocnik po zakończeniu niezwykle owocnej kariery postanowił wybrać drogę szkoleniowca.

Od dłuższego czasu spekulowano na temat możliwej przyszłości Andrei Pirlo. W czwartek zostały oficjalnie rozwiane wszelkie wątpliwości na ten temat.

Trudne zadanie

Włoski Juventus potwierdził, że Pirlo obejmie stanowisko trenera drużyny do lat 21. W tej roli zastąpi Fabio Pecchię. Były pomocnik będzie miał nie lada zadanie, ponieważ jego poprzednik osiągał przyzwoite rezultaty. Pecchia doprowadził młodzieżowy Juventus do baraży o grę w Serie B, a także do finału Pucharu Włoch dla Serie C.

Od trzech lat na emeryturze

41-latek postanowił zawiesić buty na kołku w październiku 2017 roku. Ostatnim klubem w jego niewiarygodnie bogatej karierze był New York City FC z Major Soccer League. W swoim ostatnim sezonie Pirlo wystąpił w 15 spotkaniach ligowych, w których zanotował 1 asystę. Jego bilans w reprezentacji Włoch to 116 meczów i 13 goli. Jego największym sukcesem było mistrzostwo świata w 2006 roku.